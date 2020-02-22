Президент Киргизии наградил Шойгу орденом дружбы

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков наградил главу Минобороны РФ Сергея Шойгу орденом дружбы. Об этом говорится на сайте главы государства.

В сообщении сказано, что Жээнбеков подписал указ, согласно которому Шойгу за значительный вклад в развитие военного и военно-технического сотрудничества между Киргизией и РФ награжден орденом «Достук» («Дружба»).

Этот орден изготавливается из серебра и имеет вид выпуклой шестиконечной звезды, выполненной в виде расходящихся лучей. «Достук» вручается за достижения в деле развития дружеских, культурно-гуманитарных и социально-экономических связей между народами и за достижения в общественной, международной, гуманитарной и благотворительной деятельности.