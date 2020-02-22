Украинский суд разрешил принудительно допросить Порошенко

Государственное бюро расследований Украины получило разрешение принудительно допросить бывшего президента страны Петра Порошенко. Разрешение было выдано Печерским районным судом города Киева.

Допрос планируется провести 28 февраля в 14:00 по местному (15:00 по московскому) времени.

Ранее, 21 января текущего года, Порошенко не прибыл на допрос в качестве свидетеля по делу о госизмене, связанному с подписанием им Минских договоренностей. Защита бывшего президента утверждает, что он не получал повестки в суд.

После этого допрос был организован повторно и продлился более трех часов. Рядом со зданием бюро, где он проходил, сторонники и противники Петра Порошенко устроили митинг.

Всего на счету бывшего лидера Украины по меньшей мере 27 пропущенных допросов по 16 делам уголовного характера. В числе обвинений, предъявлявшихся Порошенко, стоит госизмена, коррупция, отмывание денег, злоупотребление властью и превышение полномочий.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский в сентябре прошлого года подписал постановление об отмене депутатской неприкосновенности. Это дало органам правопорядка возможность привлекать к ответственности Верховной рады без парламентского одобрения.