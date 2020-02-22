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Возвращение «Друзей»: стало известно, когда выйдет новый эпизод сериала

Валентина Пескова
11:21 22.02.2020
Исполнители главных ролей в популярном ситкоме вновь соберутся вместе, чтобы порадовать своих поклонников.
Возвращение «Друзей»: стало известно, когда выйдет новый эпизод сериала
© Фото: jenniferaniston, instagram

Дженнифер Энистон (Рейчел), Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэттью Перри (Чендлер), Мэтт Леблан (Джоуи) и Дэвид Швиммер (Росс) снова встретятся на съемочной площадке. Актеры вновь сыграют роли своих персонажей из полюбившегося поклонникам сериала «Друзья».

Правда, порадуют фанатов всего лишь одним эпизодом. О том, что серия находится в производстве, сообщили сами актеры, опубликовав промофотографию со своими изображениями из новой части ситкома в своих профилях в Instagram.

Воссоединение всех «друзей» на экране долго обсуждалось, и, видимо, всем участникам процесса удалось договориться. По данным западных СМИ, за съемки каждый из актеров получит более чем по два миллиона долларов.

Как сообщает корпорация WarnerMedia, новый эпизод выйдет уже в мае 2020 года.

Американский комедийный сериал «Друзья» о жизни шести приятелей на Манхэттене выходил с 1994 по 2004 годы.

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