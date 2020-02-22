Сотрудники спецслужб РФ экстрадировали из Албании находившегося в международном розыске россиянина

Федеральная служба безопасности Российской Федерации совместно с Генпрокуратурой России, НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России провела экстрадицию из Албании в Россию находящегося в международном розыске гражданина РФ Расула Мислаева. В настоящее время он изолирован в СИЗО.

Как сообщили в ведомстве, Мислаев, будучи сторонником радикального ислама, потакая своим устремлениям, отправился совершать преступные действия в Сирию. В 2013 году он выехал в САР, где участвовал в боевых действиях против правительственных сил на стороне террористической организации «Исламское государство»*.

После получения российской ориентировки, в июле 2019 года Мислаев был задержан в Албании и помещен под предэкстрадиционный арест. После представленных доказательств российскими спецслужбами преступной деятельности разыскиваемого власти Албании удовлетворили запрос о его выдаче.

ИГИЛ* («Исламское государство»)* - террористическая организация, запрещена на территории Российской Федерации