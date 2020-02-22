Опрос: более половины жителей Польши испытывают благодарность к советским воинам

Большинство поляков, особенно людей старшего поколения, знают, как развивались события Второй мировой войны и испытывают благодарность советским воинам за освобождение Польши. Доля польских граждан, сообщивших об этом, достигает 65 процентов, показали данные новейшего соцопроса.

Исследование было проведено с 6 по 11 февраля, и в нем приняли участие тысяча поляков разного возраста и пола по всей стране, сообщили в эфире радио Sputnik.

Советские войска освобождали территорию Польши с лета 1944 года по февраль 1945 года. Вместе с Красной Армией в боях принимали участие подразделения Войска Польского, сформированного и вооруженного в Советском Союзе из поляков-добровольцев. За освобождение Польши погибло более 477 тысяч советских солдат и офицеров.