Опубликовано постановление суда Италии на обыск в номерах Логинова и Касперовича

Спецслужбы Италии продолжают обыски в номерах российских биатлонистов, которые сейчас находятся на чемпионате мира в Италии. Соответствующее постановление суда провинции Больцано на проведение обыска опубликовал паблик Baza.

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Представители местных правоохранительных органов осматривают гостиничные номера биатлонистов Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также номер тренера Александра Касперовича.

По предварительным данным, обыски проходят в рамках дела о применении допинга. Также полиция осматривает автомобиль, на котором передвигались российские спортсмены.

Как сообщил комментатор Дмитрий Губерниев в соцсети, силовики изъяли компьютер и телефон Логинова.

Чемпионат мира по биатлону проходит в итальянском Антхольц-Антерсельва с 12 по 23 февраля 2020 года.