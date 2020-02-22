Стала известна цена билета на поезд между Анапой и Керчью

В пригородном поезде, который с марта будет курсировать между Керчью и Анапой, можно будет проехать за 470 рублей. Такую цену сообщили в Южной пригородной транспортной компании, - она будет выступать перевозчиком на этом маршруте.

Планируется, что поездка между городами займет около двух часов. В пути пассажиры увидят за окнами красивейшие виды Керченского пролива, и благодаря этому маршрут станет востребован у туристов, надеются в компании.

В пятницу и в выходные поезд между Керчью и Анапой будет ходить три раза в день, в будние дни - дважды в день. На маршруте запланировано несколько остановок в местных населенных пунктах, сообщает ТАСС.