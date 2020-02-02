Названа причина обрушения крыши в кафе в Новосибирске

Крыша в кафе в Новосибирске могла обрушиться под тяжестью снега. Об этом сообщили в отделе ГО и ЧС Советского района города.

В ночь с субботы на воскресенье, на бульваре Молодежи в Советском районе Новосибирска обрушилась крыша в пристройке кафе, где располагался гардероб. По предварительной информации, площадь обрушения составила 240 квадратных метров.

«Кафе находится в добротном хорошем здании типа бокса. Пристройка в кафе - раздевалка. От снега крыша обвалилась, потому что слой снега был большой, крыша была деревянная», - приводит ТАСС сообщение отдела ГО и ЧС.

В экстренных службах сообщили, что с места происшествия были эвакуированы около 200 человек. По последним данным, из-под обломков извлечены четверо. Сообщается, что погибла одна девушка.