США ужесточат экспортный режим в отношении России

США с 24 февраля ужесточают экспортный режим в отношении России. Ограничения касаются товаров, связанных со сферами ядерного нераспространения, ракетных технологий, распространения химического и биологического оружия или о продукции, которая может быть использована для проектирования, разработки, производства или применения любых ракетных систем, в том числе баллистических, крылатых, космических ракет, ракет-зондов, а также беспилотных летательных аппаратов.

Решение американского минпромторга, опубликованного на сайте федерального реестра, было принято Бюро промышленности и безопасности (BIS) после приведения экспортного режима в соответствии с внешней политикой и национальной безопасностью США.

Теперь, как подчеркивается, на определенные типы продукции экспортерам США предстоит получать лицензию.

Введенные ограничения объясняются Вашингтоном тем, что Россия якобы недостаточно сотрудничала с США в «проведении проверок перед выдачей лицензий или проверок после доставки товаров, произведенных в США», передает РИА Новости.

Ранее США уже ужесточали экспортный контроль в отношении РФ. Ограничения касались российского энергетического и оборонного секторов.