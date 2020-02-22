В Москве встречают гостей из Китая: кадры работы медиков в Шереметьево

В Шереметьево пассажиров из Китая встречает бригада сотрудников Депздрава Москвы. Все медики в специальных защитных костюмах, медицинских масках, перчатках и очках. У всех прибывших из-за границы производится забор биоматериала для последующего анализа на наличие коронавирусной инфекции. Также врачи фотографируют посадочные талоны, паспорта и самих пассажиров.

Работа осуществляется быстро, по определенной и налаженной схеме: освободившийся сотрудник поднимает вверх руку и к нему приглашается очередной пассажир, ожидающий досмотра. Видео было предоставлено пресс-службой Департамент здравоохранения города Москвы.

Напомним, что в аэропорту Шереметьево все отправляющиеся и прибывающие рейсы из Китая обслуживаются в терминале F.

Вспышка ранее неизвестного заболевания произошла 31 декабря 2019 в китайском городе Ухань. Специалисты установили, что возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV. Позже ему присвоили официальное название - COVID-19 (Сorona virus disease - 2019). К настоящему моменту Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 75 тысяч человек, скончались 2250, излечились свыше 18 тысяч. В 26 странах мира, по состоянию на 22 февраля, зарегистрировано 8 летальных исходов, инфицировано 1200 человек.