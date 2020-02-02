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Аннулировали визу задним числом: как в Прибалтике чуть не сорвали съемки «Звезды» об уничтожении памяти о Войне

Юлия Шатилова
20:35 02.02.2020
Страны Балтии нашли способ бороться с неугодными СМИ, просто внося их в черные списки, уверены журналисты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Корреспондента «Звезды» Юлию Шатилову задержали в аэропорту Вильнюса во время очередной командировки в Прибалтику. Самолет штатно совершил посадку и на паспортном контроле случилось неожиданное - из зала прилета журналиста отвели в подвальное помещение погранслужбы воздушной гавани. После пяти часов разбирательств выяснилось, что Шенгенская виза аннулирована задним числом Латвией аккурат после резонансного репортажа из Риги. Несмотря на трудности, история из Вильнюса - как в Литве переписывают исторические факты и уничтожают память о советских солдатах - была рассказана.

Авиабилет корреспонденту поменяли после того, как в ситуацию вмешалось посольство России. Шенген в паспорте оказался перечеркнут: Латвия аннулировала его в декабре при отсутствии проблем с законом или на границе. Произошедшее остается связать лишь с журналистской деятельностью: как раз в это время вышел резонансный репортажа про факельные шествия в центре Риги, на которых все чаще можно видеть флаги потомков легионеров СС. Вывод напрашивается сам собой: в Латвии поднимает голову национализм.

© ТРК "Звезда"

Почти год назад в аэропорту Вильнюса произошла аналогичная история  – шеф-редактора агентства Sputnik Литва Марата Касема продержали пять часов в том же подвале. Однако для него все закончилось куда более серьезно - Касема, не раз делавшего громкие расследования про пособников фашистов - лесных братьев,  назвали «угрозой нацбезопасности» и запретили въезд в Литву на пять лет.

Все это можно было счесть совпадениями, если бы буквально две недели назад другому корреспонденту «Звезды» - Константину Худолееву - тоже не аннулировали визу по инициативе Латвии. Перед этим он как раз работал в Риге, рассказывал о притеснении русскоязычного населения.

Марат Касем убежден – страны Балтии нашли способ бороться с неугодными СМИ, просто внося их в черные списки и аннулируя визы. Вот и европейские ценности, и уважение к свободе слова.

«Мы очень скоро будем в таком режиме как Северная Корея и когда для российских журналистов кадры из стран Балтии, это будет просто большая находка, что там можно что-то снять», - комментирует он.

Хотя Юлию Шатилову и не пустили за территорию аэропорта, сделать репортаж в Литве - дело принципа. Руководитель Литовской ассоциации военной истории «Забытые солдаты» Виктор Орлов привел оператора на кладбище в центре Вильнюса, где покоятся сотни советских солдат.

По словам Орлова, поисковики в столице и других литовских городах  больше не могут  заниматься раскопами: искать и перезахоранивать красноармейцев не разрешают власти. Более того, каждая поисковая операция – это угроза стать фигурантами уголовного преследования. Литовские силовики заводят дело при любой находке останков и попытке похоронить бойца достойно.

«Говорить, что мы делали что-то незаконно, под покровом ночи, как нас обвиняли, внесли сюда тела, потом еще и ночью установили памятники путем взлома калитки кладбища - это смешно», - говорит Орлов.

Поиском безымянных могил советских солдат он занимается почти 15 лет. Сначала власти Литвы его поддерживали, но когда политика изменилась и бойцов Красной Армии, разгромивших фашизм, в Прибалтике стали называть оккупантами, чиновники стали вставлять палки в колеса. Посол России в Литве Александр Удальцов отмечает, что в отличие от Латвии и Эстонии литовские власти действуют более изощренно.

«Они не запрещают, но создают такие условия законами, подзаконными актами, правилами специальными, которые делают невозможным получение разрешения или осуществление этих раскопок», - объясняет он.

Так, с 2017 года в Литве невозможно ремонтировать памятники советским солдатам. Они разрушаются и исчезают. Удобно: вроде бы ничего не делая, избавляться от столь ненавистного советского прошлого.

© ТРК "Звезда"

В стране, где с легкостью переписывают историю, и свои ветераны уже не освободители – их подвиг втоптали в грязь, назвав оккупантами.

В 1944 году Юлиус Декснис выбивал фашистов из родной Литвы, а теперь вынужден прятать медали и слезы досады и унижения.

«Мы очень обижены на наше государство, - делится эмоциями Декснис. - Я литовец, воевал в 16-й литовской стрелковой дивизии. Какой я оккупант?!»

На кладбище под Вильнюсом Орлов показывает плиту на братской могиле. Семь лет назад благодаря поисковикам на ней появилось имя – младший лейтенант Шкарупин.

«Много-много лет родственники его искали и никак не могли найти, где же человек похоронен. Сложная была работа с документами, с архивами», - поясняет поисковик.

В Московской области полковник запаса Игорь Копылов ведет по музею, который создал на даче для внуков – в нем и воссозданная форма времен Великой Отечественной, и портрет того самого 20-летнего младшего лейтенанта и танкиста Григория Шкарупина – его родного дяди.

Перебирая пожелтевшие документы полковник говорит, что если бы не литовские поисковики, он ничего бы не знал про то, как героически погиб в 43-м его дядя в литовских лесах. Теперь знает и он, и внуки. И никак не может взять в толк – чем литовским чиновники так мешают погибшие красноармейцы. 

«Эта война в отношении тех людей, которые на тот период для своей родины сделали все. Самое дорогое – они отдали жизнь. И это по сути война не с нами, ни с теми, кто живет сейчас, это война с теми, кто отдал свою жизнь. Война с мертвыми», - подытоживает он.

Только в литовской земле остались лежать 80 тысяч советских солдат и офицеров. И как бы прибалтийские политики не затыкали  рты неугодным журналистам и не возбуждали уголовные дела на поисковиков - стереть память не получится. 

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