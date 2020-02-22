В Москва-сити обрушилось стекло жилой башни

В Москва-сити произошло частичное обрушение стеклянной наружной стены одной из башен.

Инцидент случился по адресу 1-й Красногвардейский проезд, 21. Предварительно известно, что стекло рухнуло на тридцатом этаже башни.

Информацию сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах. Обрушение стены произошло в башне, в которой находятся жилые апартаменты.

Пострадавших в ходе происшествия нет. Находящийся рядом с местом автотранспорт будет эвакуирован. Причины случившегося выясняются.

Градостроительный комплекс «Москва-Сити» - современный деловой район столицы, в котором объединяется пространство бизнес-активности, апартаменты для проживания и досуговая зона. Москва-сити является одной из популярных архитектурных достопримечательностей Москвы.