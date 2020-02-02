Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Ситуация в Сирии ТЕГИ

Системы РЭБ базы Хмеймим в Сирии предотвратили атаку БПЛА террористов

Ян Брацкий
20:00 02.02.2020
Пострадавших и материального ущерба нет, российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме.
Системы РЭБ базы Хмеймим в Сирии предотвратили атаку БПЛА террористов
© Фото: Минобороны России

Сирийские боевики предприняли попытку атаки на российскую авиабазу Хмеймим. Первого февраля около 23.00 по московскому времени средствами контроля воздушного пространства была обнаружена групповая воздушная цель из беспилотных летательных аппаратов, запущенных с подконтрольной боевикам территории Идлибской зоны деэскалации.

Российские военнослужащие осуществили перехват управления дронами и вывели все БПЛА из строя, дистанционно нарушив работу их систем управления, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.

Пострадавших и материального ущерба нет, российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме.

Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.02.2020, 16:17
Пять самолетов ВКС РФ готовы к эвакуации россиян из Китая
Дата02.02.2020, 11:45
В годовщину победы под Сталинградом на Мамаевом кургане прогремел «выстрел памяти»
Дата01.02.2020, 07:23
Овечкин стал восьмым в рейтинге лучших снайперов в истории NHL
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата02.02.2020, 14:36
В «Туполеве» сообщили о первом испытательном полете модернизированного Ту-160М
Дата31.01.2020, 17:56
Минобороны будет противодействовать фальсификации истории
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Ситуация в Сирии
20:00 В стране и мире
Системы РЭБ базы Хмеймим в Сирии предотвратили атаку БПЛА террористов
05:12 В стране и мире
Видео
Сирийские школьники посетили российскую военную базу в Тартусе
21:00 В стране и мире
Военные медики из РФ оказали помощь 123 сирийцам за прошедшие сутки
21:05 Армия
Армия САР нашла западное вооружение в Идлибе после отступления боевиков
13:46 В стране и мире
В Кремле ответили на заявление Эрдогана о нарушении соглашения по Сирии
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
20:35 В стране и мире
статья
Аннулировали визу задним числом: как в Прибалтике чуть не сорвали съемки «Звезды» об уничтожении памяти о Войне
20:00 В стране и мире
Системы РЭБ базы Хмеймим в Сирии предотвратили атаку БПЛА террористов
19:13 В стране и мире
Видео
Посольство РФ в Лондоне выясняет, есть ли россияне среди пострадавших от теракта
18:58 В стране и мире
Видео
Опубликованы новые кадры с места теракта в Лондоне
18:48 Спорт
Джокович в восьмой раз выиграл кубок Australian Open
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученый рассказал, почему не стоит бояться магнитных бурь
Кардиолог развеял популярные мифы о фитнес-браслетах
Квантовая глупость: ученые назвали неожиданную причину совершения людьми ошибок
Заварили чай: озвучена очередная версия гибели группы Дятлова
Менеджер МакSим сообщила об уходе певицы со сцены
«Мы объявим»: менеджер Панайотова анонсировала участие исполнителя в «Евровидении»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.