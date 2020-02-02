Системы РЭБ базы Хмеймим в Сирии предотвратили атаку БПЛА террористов
Сирийские боевики предприняли попытку атаки на российскую авиабазу Хмеймим. Первого февраля около 23.00 по московскому времени средствами контроля воздушного пространства была обнаружена групповая воздушная цель из беспилотных летательных аппаратов, запущенных с подконтрольной боевикам территории Идлибской зоны деэскалации.
Российские военнослужащие осуществили перехват управления дронами и вывели все БПЛА из строя, дистанционно нарушив работу их систем управления, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.
Пострадавших и материального ущерба нет, российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме.
Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.