Гражданку КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Брянске

Приезжая из КНР, которая намеревалась попасть в Россию на поезде Киев - Москва, была высажена из него на станции Суземка в Брянской области. У гражданки Китая с помощью тепловизоров специалисты зафиксировали температуру тела 38 градусов. С подозрением на коронавирус COVID-19 женщину 1978 года рождения госпитализировали в инфекционную больницу Брянска.

В медицинском учреждении для иностранки был выделен отдельный изолятор. После того, как гражданку КНР ссадили с поезда, вагон, в котором она путешествовала, отцепили от состава и отправили на тупиковую ветку. Попутчики женщины будут вынуждены провести положенное время на карантине.

В вагоне находились 24 человека: 22 пассажира и два проводника. Их доставят в Брянскую городскую больницу №4 для наблюдения и дальнейшего обследования.

Напомним, в то время как Россия закрыла границу для Китая, Украина ограничивать въезд граждан КНР на свою территорию не намерена.