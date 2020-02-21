Немецкий ученый назвал самый успешный метод борьбы с раком

Наиболее эффективным способом борьбы с онкологическими заболеваниями является иммунотерапия. Об этом заявил генеральный секретарь немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс, выступая на Немецком онкологическом конгрессе, который проходит в Берлине.

По словам специалиста, иммунную онкологию проводят с помощью медикаментов и Т-клеточной терапии рака крови, пишут «Известия». Она нужна для того, чтобы извлечь T-лимфоциты из организма пациента, модифицировать их, а затем ввести обратно. Брунс пояснил, что эффективность этих методов позволяет продолжать исследования в области излечения неизлечимых форм лимфомы.

Немецкий онкологический конгресс - крупнейший и старейший форум для диагностики и лечения рака в Германии - проходит в Берлине с 19 по 22 февраля. В четверг, 20 февраля, на его полях было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве Ассоциации онкологов России, Форума Коха-Мечникова и Немецкого онкологического общества.