Джулиан Ассанж намерен просить убежища во Франции

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж намерен запросить политическое убежище во Франции. Его адвокаты Эрик Дюпон-Моретти и Антуан Вей накануне заявили, что работают над такой возможностью.

По словам адвокатов, для решения вопроса может потребоваться встреча с президентом Франции Эмманулем Макроном. Главным препятствием, по их мнению, является то, что претендент на убежище должен лично подавать прошение и находиться в это время на территории Франции. Ассанж же сейчас находится в тюрьме в Англии.

«Мы считаем, что ситуация достаточно серьезная для того, чтобы обсудить с президентом республики, если он нас примет, ситуацию с этим человеком», - передает РИА Новости слова Дюпон-Моретти.

Напомним, Джулиан Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне. В 2019 году его задержала английская полиция по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. В случае выдачи в США Ассанжу предъявят 17 обвинений по закону о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ему грозит до 175 лет тюрьмы.