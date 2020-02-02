Посольство РФ в Лондоне выясняет, есть ли россияне среди пострадавших от теракта

Посольство Российской Федерации в Лондоне находится в контакте с полицией Великобритании, выясняя, есть ли россияне среди пострадавших от теракта.

Трагедия произошла в южном районе британской столицы Стритхэм. Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих, убив двух человек. Количество раненных не уточняется.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции застрелили неизвестного. Сейчас устанавливается его личность и мотивы совершенного поступка.

К месту преступления прибывают новые силы правопорядка, медики и судебные эксперты. В небе над Лондоном кружит полицейский вертолет. Несмотря на то, что полицейские пытаются оттеснить толпу, к месту происшествия стягиваются местные жители и туристы. Людей просят зайти в здания и не выходить на улицу без особого распоряжения.