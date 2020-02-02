Опубликованы новые кадры с места теракта в Лондоне

Предположительный момент ликвидации лондонского террориста попал на видео. На кадрах, которые с места событий распространяют очевидцы, снята спецоперация силовиков.

Трагедия произошла в южном районе британской столицы Стритхэм. По предварительной информации, двое прохожих погибли от рук вооруженного ножом мужчины, количество пострадавших точно не установлено. К месту преступления сейчас прибывают новые силы правопорядка, медики и судебные эксперты. В небе над Лондоном кружит полицейский вертолет.

Несмотря на то, что полицейские пытаются оттеснить толпу, к месту происшествия стягиваются местные жители и туристы. Людей просят зайти в здания и не выходить на улицу без особого распоряжения.

В результате спецоперации, нападавший был застрелен, сейчас устанавливается его личность и мотивы совершенного поступка.