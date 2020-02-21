Снежный плен: в Казахстане застрявших из-за метели людей пришлось спасать с помощью веревки

В северном Казахстане сильный ветер со снегом перекрыли дорожное сообщение. Метель в районе Акмолинска блокировала на трассе несколько машин и пассажирский автобус. Спасателям пришлось выводить людей сквозь буран по веревке, иначе можно было потеряться: буквально в нескольких метрах из-за снега уже не было ничего видно. Выведенных людей на транспорте спасателей отвезли до ближайшего города.

Между тем, непогода влияет и на соседние с Казахстаном области России. Сообщается, что в Челябинске отменены автобусные рейсы в Казахстан из-за того, что снег на трассах одновременно и метет, и тает. Таким образом создается опасная для автомобилей ситуация: они могут вылететь с дороги, а если застрянут, будут быстро заметены снегом.