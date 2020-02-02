Машину разорвало на куски: первые кадры с места смертельного ДТП в Москве
В результате аварии погибли два человека.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
«Звезда» публикует первые кадры с места ДТП в Москве, где автомобиль Infinity врезался в дерево. В результате происшествия погибли два человека.
Авария произошла на улице Свободы. По предварительной информации, водитель автомобиля Infinity потерял управление. От удара об дерево кузов иномарки разорвало пополам, а обломки оказались разбросаны по обочине.
На месте трагедии работают сотрудники ГИБДД и следователи. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.