СМИ сообщили о госпитализации певицы МакSим

Певица Марина Абросимова, известная как МакSим, попала в больницу в тяжелом состоянии. Как сообщает паблик «НеМалахов» со ссылкой на помощницу Маргариту Соколову, артистка якобы не может спать из-за «адских болей».

Ранее менеджер МакSим рассказала, что что из-за проблем со здоровьем певица уходит в бессрочный отпуск и отменяет гастроли и выступления.

Певица Марина Абросимова попала в крупную автомобильную аварию весной 2019 года. Из-за полученных травм у нее начались проблемы с позвоночником. Периодически МакSим мучают головные боли, из-за которых она не может спать по ночам.