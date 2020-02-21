Двойной форсаж: маршрутки устроили ДТП, борясь за место на стоянке

Водители маршрутных такси не поделили место на стоянке в Брянске. Для того, чтобы быть первым у остановки, где ожидает очередь пассажиров, водители попытались подъехать к ней наперегонки.

Инцидент произошел на участке возле остановки «Брянск-II» в Фокинском районе города. Несясь по дороге впритирку друг другу, одному из водителей в итоге удалось прижать «соперника» с маршрута №18 к забору. Когда тот выбыл из «соревнований», победитель гонки благополучно подъехал к остановке.

Как пишет «Брянск Today», жители города много лет требуют от властей навести порядок в пассажирских коммерческих перевозках. Однако предыдущий начальник транспортного отдела мэрии Николай Терешин сделать этого не смог, поскольку и сам оказался недисциплинированным водителем. Он попался пьяным за рулем и был уволен. Теперь данный вопрос должен решить пришедший ему на смену Игорь Чубчиков.