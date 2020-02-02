Несколько человек получили ножевые ранения в результате теракта в Лондоне

На юге Лондона произошел теракт, несколько человек получили ножевые ранения. Нападавший застрелен полицией. Сейчас район Стритхэм, где произошло ЧП, оцеплен силами правопорядка.

В настоящее время уточняется количество погибших и пострадавших, сообщает полиция на своей официальной странице в Twitter.

Над местом совершения теракта кружат полицейские и медицинские вертолеты, сообщает The Sun. Людей просят зайти в здания и не появляться на улице до особого распоряжения. Ближайшие к месту происшествия площади улицы опустели.