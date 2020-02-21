Мужчина напал на прихожан в мечети в Лондоне

В Лондоне вооруженный мужчина ворвался в центральную мечеть и напал на людей, которые в это время молились. Он успел нанести несколько ударов 70-летнему мулле, который вел молитву, и ранил его в плечо и шею. После этого прихожане мечети смогли нейтрализовать нападавшего, сообщил Reuters.

Преступником оказался 29-летний мужчина. Полиция выдвинула ему обвинение в покушении на убийство. При этом в Скотланд-Ярде считают, что нападение не имело террористической подоплеки. Преступника до этого видели среди прихожан центральной мечети Лондона - он ходил в нее примерно полгода.

Очевидцы сообщили, что в момент нападения в мечети было около сотни прихожан, и примерно два десятка участвовали в нейтрализации преступника. Пострадавший мулла госпитализирован, сейчас угрозы его жизни нет.

Британский премьер Борис Джонсон выразил сожаление по поводу инцидента. Он написал в своем Twitter, что глубоко опечален нападением.