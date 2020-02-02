Под завалами люди: в Новосибирске обрушилось кафе

В ночь с субботы на воскресенье, в Новосибирске обрушилось кафе. По предварительной информации, под завалами здания могут находиться люди. Из-под обломков на поверхность извлечены два человека.

Как сообщили «Звезде» в МЧС региона обрушение кровли произошло на площади в 240 квадратных метров. На месте ЧП работают спасатели и другие специалисты экстренных служб. Выясняются причины произошедшего.