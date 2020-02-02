Историческая амнезия: как Польша и Украина переписывают историю Второй мировой войны

Годовщина освобождения одного из самых страшных нацистских лагерей смерти - Освенцим, которая отмечалась на этой неделе, усилиями западных политиков и не только, превратилась в отвратительный спектакль.

Отличилась, как обычно, польско-украинские лидеры - президенты Анджей Дуда и Владимир Зеленский, которые проигнорировали торжества в Израиле, но в своих отдельных выступлениях сделали ряд резонансных заявлений: предложили увековечить память польских и украинских солдат, которые боролись с большевиками, в частности Петлюру, сообщили о том, что Освенцим освобождали исключительно украинцы, а ответственность за начало войны, и за Холокост и вовсе лежит на Советском Союзе.

Двадцать седьмого января 1945 года, солдаты Красной армии открыли ворота основного лагеря, над которыми висела печально известная надпись Arbeit Macht Frei - «Труд освобождает». Сейчас огромная территория двух концлагерей - музей, который посещают до 12 тысяч человек в день, но в памятный день музей закрыт для обычных посетителей. Главные гости - бывшие узники Освенцима, те, кто выжил в аду лагерей Аушвиц-Биркенау.

«Мне было восемь лет. Это фотография того момента, когда мы были освобождены. Вот это я, это фото сделали русские солдаты, которые нас спасли», - рассказывает бывшая узница лагеря Мириам Зиглер.

Женщина показывает фотографию - запуганной, маленькой девочкой ее нашли советские солдаты, когда освобождали Освенцим. Каждая годовщина для Мириам и других бывших узников лагеря смерти - один из самых сложных дней в жизни. Они идут в полной тишине. Каждый шаг - все тяжелей и не из-за преклонного возраста. Выжившие в нацистском аду сейчас проходят той же дорогой, которой их когда-то вели немецкие надзиратели под дулами автоматов. Совсем рядом место, где их родных, близких и друзей расстреливали фашисты. Оно между 10-м и 11-м блоками, так и называется – «Черная стена» или «Стена смерти».

Через железнодорожные ворота вагонами со всей Европы завозили евреев. Это главный символ концлагеря, а возможно - и Холокоста в целом. Точной статистики нет до сих пор, но в газовых камерах и печах погибли, как минимум 1 миллион 100 тысяч евреев.

В 75-ю годовщину освобождения Освенцима бывших узников - всего 200, это те, кто в концлагерь попали детьми. Мириам Зиглер оказалась в числе первых ста детей, спасенных Красной армией.

«Они дали нам шоколад, целые плитки, они подарили нам свободу. Это были русские солдаты. После этого нас забрали в детский дом в Кракове, откуда меня уже забрала моя мама», - вспоминает Мириам.

Именно эти плитки шоколада и подаренная свобода сейчас сильно мешают Западу. В Варшаве со съемочной группой «Звезды» встретился еще один выживший узник - Богуслав Регель. Он не еврей, а поляк. Попал в Освенцим в 11 лет, но избежал смерти, лишь благодаря тому, что его перевели на работу в Берлин - рыть окопы. Советских солдат он встретил там же, в столице Германии. Пан Регель не выпускает из рук лоскут полосатой ткани, который не дает забыть ужасы концлагерей.

«Мы знали, что из бани не всегда можно вернуться, что иногда вода текла через ситечко для душа, а иногда газ. Мы боялись этого. Раздеваемся, входим в баню и смотрим, что происходит. А там вода, иногда холодная, но вода. Это значит, что мы доживем до завтра, а что принесет завтра - неизвестно. Мы опять будем бороться за свою жизнь», - со слезами на глазах рассказывает бывший узник Богуслав Регель.

Кто бы мог подумать, что спустя 75 лет после тех событий, бороться придется уже не за жизнь, а за историческую правду, кто освобождал Освенцим и даже, кто развязал Вторую мировую войну.

Первые полосы главных национальных польских газет пестрят трогательными заголовками, но кто помог этим узникам выжить и освободил их - ни слова. Хотя президент Анджей Дуда все-таки упомянул Красную Армию, но с явной неохотой.

Да и освободила, по мнению польского лидера, Красная Армия не целый концлагерь с узниками, а всего лишь «горстку людей». Так пан Дуда говорит про семь тысяч спасенных узников Освенцима в беседе с президентом Израиля.

«В тот день, 27 января 1945 года, когда горстка узников, всего несколько тысяч выживших, остававшихся в этом ужасном месте, были наконец освобождены солдатами Красной Армии, и самое ужасное время в их жизни закончилось», - предположил президент Польши.

Еще плодотворнее прошла встреча Анджея Дуды с Владимиром Зеленским. Польский президент поблагодарил украинского за визит в Израиль в день памяти жертв Холокоста, хотя последний на траурную церемонию не явился под надуманным предлогом. В Освенциме оба лидера и вовсе были в приподнятом настроении. Зеленский сразу назвал советских солдат не просто оккупантами, а зачинщиками Второй мировой войны. Тех самых солдат, которые в окопах, на поле боя, плечом к плечу, шли порой с единственной гранатой на фашистские танки.

«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», - с уверенностью заявил Зеленский в своей речи.

Потом последовали очередные откровения от лидера Украины. Всем, кто спасал жертв нацистского режима, выжившим узникам и их потомкам президент заявляет, что Освенцим освободили украинцы.

«Мы никогда не забудем Игоря Побирченко, командира танка Т-34, который вместе с экипажем первыми разбили раму Аушвица. Всех солдат ударного батальона 100-й Львовской дивизии, которые вошли в лагерь под руководством полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро. Вместе с бойцами 322-й дивизии 1-го Украинского фронта они освободили лагерь», - сказал Зеленский.

В кровопролитных боях за освобождение Польши сложили головы больше 600 тысяч советских солдат, всех национальностей СССР, а Львовская дивизия, которую упоминал Зеленский, была сформирована в Архангельске. Свое название она получила, отличившись в боях за Львов. 322-я дивизия первого украинского фронта изначально сформирована и укомплектована жителями Горького - ныне Нижнего Новгорода.

«Господин Зеленский все больше и больше погружается в идеи украинского национализма, забывая совсем о том, по какому принципу назывались части Красной армии - по принципу географического места, где та или иная часть формировалась, или же, начиная с 1943 года, по географическому направлению главных ударов», - уверен директор службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Если предположить, что Владимир Зеленский попал по неопытности под обаяние идей националистов, то как найти объяснение словам первого президента Украины Леонида Кравчука? Человека, который вырос в СССР, сделал головокружительную карьеру, был членом КПСС больше 30 лет и вдруг позволяет себе такие заявления.

«Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не секрет, они пытались договориться», - додумался Кравчук.

Реакция российского МИДа на такие заявления последовала незамедлительно.

«У меня один вопрос к Леониду Кравчуку: вас чем там лечат? Вы после чего это все несете? Вы понимаете, что вы все-таки тоже каким-то образом, так или иначе, ассоциируетесь с политическим истеблишментом суверенного государства, у которого есть свое место в ООН? Кстати говоря, это место также отвоевано кровью ваших же солдат. Вы там все в своем уме? Остался ли кто-то на Украине, кто может раздать им хотя бы какие-то первичные пособия по истории Великой Отечественный войны, Второй мировой войны. Это же просто запредельно», - заявила шокированная официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В завершении всего, президент Польши Анджей Дуда предложил Владимиру Зеленскому вместе отметить сотую годовщину успешного завершения советско-польской войны 1920-го года. Это когда Советская республика, со всех сторон окруженная интервентами, вела гражданскую войну. Поляки воспользовались этим, вошли на территорию Украины, Белоруссии и Прибалтики. В 1920-м году оттуда их выбивал Буденный, освободил все территории, кроме Польши - под Варшавой советские войска вынуждены были отступить.

«Это век той войны, где против большевиков боролись и польские солдаты - солдаты Пилсудского. С другой стороны были украинские солдаты и Петлюра, которые также храбро сражались», - с гордостью вспомнил Дуда.

Заявлению польского лидера вторит его украинский коллега Зеленский.

«Украина разблокировала мораторий на поисковые работы, польские эксперты провели первые работы во Львовской области. Следующим шагом будет восстановление польской стороной могилы на горе Монастырь и взятие ее под защиту», - рассчитывает президент Украины.

Зеленский просит восстановить могилу тех самых бандеровцев, которых даже фашисты называли «профессиональными палачами» за особую жестокость. Только в 1941 году во Львове они пытали и изувечили сто тысяч евреев, а президент Польши предложил отдать дань памяти солдатам армии Пилсудского и чтимым на Украине петлюровцам. Во время гражданской войны на территории тогдашней Украины погибли десятки тысяч евреев. Погромы устраивали головорезы Симона Петлюры, ну а пан Пилсудский «прославился» своими словами об отношении к русским.

«Пренебрегаю вами, презираю вас. Вы погрязли в руках евреев и немецких юнкеров, не верю вам, вашему сорту людей. Вы должны стоять перед нами покорными и просящими», - требовал Пилсудский.

Накануне дня памяти жертв Холокоста отличился и председатель правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. В интервью немецкому журналу политик поделился большой мечтой - о денежной компенсации, которую Россия должна выплатить Польше.

«Россия тоже должна платить. Но я не думаю, что наше поколение когда-либо увидит Москву лицом к лицу со своими обязанностями. Единственное, что точно, - это то, что у наших претензий нет срока годности», - считает Качиньский.

В общем, в Освенциме, помимо бывших узников, собралась крайне странная компания. На торжественной церемонии под гигантским белым шатром сидели главы государств, в которых чтят пособников фашизма, а президента страны - правопреемницы СССР, чьи солдаты освободили лагерь смерти, даже не пригласили. Владимира Путина не было в зале, Россию представлял посол, которому не дали слова.

«Политическая враждебность по отношению к России - это, к сожалению, факт. Не только в политических элитах, но и в ведущих СМИ. И вот та повседневная практически кампания недоброжелательности по отношению к России, которая ведется в информационно-политической сфере, она, безусловно, сказывается. Когда тебя ежедневно бомбардируют огромным количеством негативной информации о России, это отображается на политических представлениях», - рассуждает посол России в Польше Сергей Андреев.

Три четверти века, как ужасы фашистского произвола в прошлом, а мир будто вновь сходит с ума. После самой страшной войны в истории поменялись уже три поколения. Живых свидетелей тех событий остается все меньше. Конечно, есть официальные документы, фотографии и видео, но даже их намеренно скрывают.

Самый популярный источник информации для молодежи - «Википедия». Один из пользователей на днях подметил, что со странички на английском удаляют архивные снимки об освобождении Красной армией узников Освенцима.

Тем временем в Германии, стране, которая не перестает извиняться за нацистские преступления, призывают историю не забывать и тем более не спекулировать. Президент Франк-Вальтер Штайнмайер через несколько дней после визита в Освенцим, выступил в Бундестаге в речью.

«Я мог бы с уверенностью сказать перед лицом наших друзей из Израиля, что немцы все поняли и осознали. Но я не могу этого сделать, потому что ненависть и гонения в наши дни еще существуют. Время проверяет нас на прочность и мы должны достойно выдержать этот экзамен, потому что мы ответственны перед жертвами того времени и перед теми, кто смог выжить», - считает Штайнмайер.

Остаются считанные единицы тех, кто еще может со слезами на глазах вспомнить все ужасы Освенцима и ужаснуться современной трактовке истории.