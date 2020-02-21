«Воевали и были тяжело ранены»: Лысенков рассказал, как его деды-фронтовики вернулись домой с Войны

Телеведущий Алексей Лысенков, которого можно увидеть в том числе в программе «Сегодня утром» на «Звезде», поделился воспоминаниями о своих дедушках, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. В рамках проекта Минобороны РФ «Дорога памяти», посвященном 75-летию Победы, Лысенков рассказал, что оба фронтовика получили тяжелые боевые ранения, однако вернулись домой живыми.

«Григорий Осипович Лысенков. Родился в 1900 году в деревне Сергеево Починковского уезда Смоленской губернии. С началом войны остался в подполье, там же в Смоленской губернии. А в 1943-м, когда Красная армия освободила Смоленск, он вместе с армией ушел на фронт. Тяжело ранен был в 1944-м и после продолжительного восстановления около десяти месяцев в 1945-м году вернулся домой. Солдатенков Григорий Никитич. Родился в 1906 году, это мамин папа. Он был политруком, поэтому на фронт попал практически сразу, 23 июня 1941 года. Тяжело воевал и тяжело был ранен в 1943 году подо Ржевом. Был комиссован и вернулся домой в Смоленск. Я навечно сохранил память о них. Сохраните и вы память о своих героях», - рассказал телеведущий.

Стать участником масштабного проекта «Дорога памяти» может каждый, кто хочет увековечить память о своих родственниках - фронтовиках и тружениках тыла - для будущих поколений. Для того, чтобы добавить фото своего родственника-ветерана в мультимедийную галерею, нужно зайти в специальный раздел на сайте Минобороны РФ. Далее выбрать фотографию фронтовика и загрузить ее в базу данных. Предполагается, что в галерее, которая будет располагаться на территории Главного храма Вооруженных Сил РФ в подмосковном парке «Патриот», будут увековечены 33 миллиона имен участников Великой Отечественной войны.