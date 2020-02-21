Взорвавшаяся цистерна с топливом едва не сожгла мост в США: видео

Кадры крупной аварии в американском штате Индианаполис попали в Сеть. На мосту дорожной развязки загорелась и взорвалась автоцистерна, перевозившая авиационное топливо. Горящая жидкость разлилась по дорожному покрытию на десятки метров, пламя перекрыло часть трассы, проходящей под мостом. Металлическая цистерна и перевозивший ее грузовик выгорели полностью. В тушении огня были задействованы около двух десятков пожарных.

Водителя грузовика удалось вытащить из кабины до того, как случился взрыв. Это помогли сделать проезжавшие мимо очевидцы. Мужчина с травмами доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что в Москве на МКАДе произошла массовая авария с участием двух грузовых автомобилей и легковых машин.