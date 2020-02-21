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Взорвавшаяся цистерна с топливом едва не сожгла мост в США: видео

Павел Воробьев
07:05 21.02.2020
Водителя загоревшейся цистерны чудом спасли проезжавшие мимом автовладельцы.
© Видео: @IFD_NEWS Twitter © Фото: IFD_NEWS Twitter

Кадры крупной аварии в американском штате Индианаполис попали в Сеть. На мосту дорожной развязки загорелась и взорвалась автоцистерна, перевозившая авиационное топливо. Горящая жидкость разлилась по дорожному покрытию на десятки метров, пламя перекрыло часть трассы, проходящей под мостом. Металлическая цистерна и перевозивший ее грузовик выгорели полностью. В тушении огня были задействованы около двух десятков пожарных.

Водителя грузовика удалось вытащить из кабины до того, как случился взрыв. Это помогли сделать проезжавшие мимо очевидцы. Мужчина с травмами доставлен в больницу.

Ранее сообщалось, что в Москве на МКАДе произошла массовая авария с участием двух грузовых автомобилей и легковых машин.

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