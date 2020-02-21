Россиян ожидают длинные выходные

Россиян в конце этой недели ожидают длинные выходные, а следующая рабочая неделя будет сокращенной. Об этом напомнили в Роструде. Трехдневный отдых получается благодаря Дню защитника Отечества - он выпадает на воскресенье, и поэтому выходной, по закону, переносится на понедельник. Затем страна будет работать с 25 по 28 февраля.

© ТРК "Звезда"

Такая же ситуация ожидает россиян и с праздником 8 марта - Международного женского дня, - который тоже приходится на воскресенье. По словам представителей Роструда, рабочая неделя после Международного женского дня тоже будет официально сокращенной - с 10 по 13 марта.

© ТРК "Звезда"

Следующих длинных выходных придется ждать до мая. Там они будут обусловлены праздниками Дня труда и 75-летием Победы.