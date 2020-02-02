В полной тишине: молодогвардейцы почтили память погибших в Сталинградской битве на Мамаевом кургане

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» провели масштабную акцию в Волгограде ко Дню разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Более ста молодогвардейцев в серебристых накидках вместе с жителями города поднялись на Мамаев курган к памятнику «Родина-мать» и возложили цветы к Вечному огню.

Акция проходила в полной тишине на площади «Стоять насмерть!». В руках у участников был лампадки и символы Великой Отечественной войны: письма-треугольники, хлебные карточки, георгиевские ленты, гвоздики.

«Мы организовали данную акцию в благодарность за мужество и героизм, проявленный нашими солдатами во время обороны Сталинграда... Главная цель акции – напомнить всем, особенно молодежи, о дне завершения самого кровопролитного сражения Великой Отечественной и Второй мировой войн», - рассказал активист МГЕР Иван Ананьев.

© ТРК "Звезда"

© ТРК "Звезда"

© ТРК "Звезда"

Сталинградская битва закончилась 77 лет назад, 2 февраля 1943 года. Она стала одним из крупнейших сражений в ходе Великой Отечественной войны и переломным этапом Второй мировой войны. На территории почти в сто тысяч квадратных километров в течение 200 дней и ночей сражались более двух миллионов человек, многие из них погибли.