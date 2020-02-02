Два человека погибли в Москве после столкновения иномарки с деревом

Два человека погибли, еще один пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Москве на улице Свободы. По предварительной информации, которую «Звезде» озвучили в пресс-службе столичного главка ГИБДД, водитель автомобиля Infinity потерял управление и врезался в дерево. Удар был такой силы, что кузов иномарки разорвало пополам, а обломки разбросало по обочине.

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На месте случившегося работают сотрудники ГИБДД и члены следственно-оперативной группы. Выясняются все обстоятельства трагедии, движение в районе аварии затруднено.