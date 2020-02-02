Саакашвили заговорил о «распаде» Украины

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о грядущем распаде Украины. По его мнению, страна может разделиться на пять независимых территорий из-за «провальной политики» президента Владимира Зеленского.

Саакашвили считает, что Украине угрожает экономический кризис, который «выльется в распад страны», так как региональные элиты возьмут власть в свои руки. Помогут им в этом отряды частных вооруженных формирований, уточнил политик.

«Главное, что наши чиновники должны понять, что нет времени. 3% роста и дальше сохранение ситуации, опять все пролетит в трубу», - сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

Саакашвили переехал на Украину после возбуждения против него нескольких уголовных дел в Грузии. В 2015 году экс-президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили гражданство и назначил его губернатором Одесской области. Политик проработал в должности чуть больше года. Порошенко уволил его, заявив, что экономические показатели региона значительно ухудшились. Саакашвили также лишили гражданства, а в 2018 году из Украины его выслали в Польшу.

В мае 2019 года президент Зеленский вернул Саакашвили гражданство. На следующий день он вернулся в страну.