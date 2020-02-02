Синоптики предрекли аномальное потепление в России

Рекордное потепление ожидается в ближайшие дни сразу в нескольких областях страны. Синоптики предрекают температурные рекорды в Центральной России, Черноземье, Белгородской Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областях, где столбики термометров устремятся вверх до отметки в плюс пять-семь градусов. Подобного, по оценкам метеорологов, не наблюдалось за все годы климатических наблюдений.

«В зоне оттепели окажется две третьих территории Европейской России. Нулевая изотерма пройдет по линии, соединяющей Петрозаводск-Вологду-Кострому-Казань-Самару», - сообщается на сайте «Фобоса».

Кроме того, на значительной части территории страны, от Санкт-Петербурга до Краснодара, ожидаются сильные дожди, отмечают синоптики.

Значительное потепление привело к тому, что на Волге начался ледоход. Река освобождается от сковывающего ее панциря в районе Казани и Самары. В Ярославле уровень воды уже повысился до полуметра.