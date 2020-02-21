Третья группа пассажиров покидает лайнер Diamond Princess: видео

Третью группу пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине из-за коронавируса в японском порту Иокогамы, начали отпускать на берег. Это те, у кого отсутствуют признаки заболевания, и кто не контактировал с заразившимися. На судне в дополнительном карантине должны остаться те пассажиры, у соседей которых по каюте выявлен коронавирус. Также остается и команда.

За два предыдущих дня с судна уже сошли на берег около 700 человек. Третья партия выпускаемых пассажиров насчитывает около 450 человек. Еще примерно 2000 остаются на борту.

Напомним, у трех пассажиров судна - граждан России - выявлен новый вирус. Все они помещены в японские больницы и, по словам наших диппредставителей, им оказывается вся необходимая помощь.

Судно Diamond Princess стоит в карантине в порту Иокогама с 3 февраля, карантин был объявлен 5 февраля из-за того, что у одного из пассажиров, покинувшего судно в Гонконге, был выявлен новый тип коронавирусной инфекции.