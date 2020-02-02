Пять самолетов ВКС РФ готовы к эвакуации россиян из Китая

Авиационная группировка Минобороны РФ, созданная для эвакуации россиян из Китая, в полном составе сосредоточена на аэродроме в Восточном военном округе.

Всего для оперативного вывоза граждан России из КНР задействовано пять самолетов ВСК. На каждом из них находятся военные медики и специалисты оборонного ведомства страны в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.

Ранее Правительство РФ внесло коронавирусную инфекцию в перечь заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном правительственном Интернет-портале.

По поручению Владимира Путина глава Минобороны Сергей Шойгу дал указания о создании авиагруппировки для эвакуации российских граждан из Китая в связи с распространением в КНР коронавируса.