«Несправедливо»: как обвиненная в побоях мать-одиночка пытается забрать сына у органов опеки

В Кирове органы опеки пытаются понять истинные обстоятельства истории одной семьи. С одной стороны мать, у которой забрали ребенка после обвинений в побоях. С другой - учителя, со слов которых - мальчик жаловался на избиения.

Лилиана Колосова, вокруг отношений с ребенком которой идет разбирательство - мать-одиночка, воспитывавшая двух сыновей. Старший из них, Степан, тяжело болен с рождения и не может ни говорить, ни принимать пищу, ни сидеть самостоятельно.

Младший сын, Андрей, по которому, женщина очень скучает, раньше помогал ей по хозяйству и участвовал в уходе за братом. Мальчик, по словам Лилианы, всегда был рядом, и они с сыном все делали вместе. Она помогала ему с уроками и каждый день провожала в школу. Но сына забрали органы опеки, обвинив мать в издевательствах над ребенком.

«Я не считаю, что это справедливо. Я подала жалобу буду биться там за свои права», - говорит Лилиана.

Сейчас женщина находится под следствием. За жестокое обращение с сыном ее осудили условно на полтора года. Все наложенные на себя обвинения она отрицает.

Все началось с того, что классный руководитель заметила на теле ребенка синяки. Соседи были шокированы новостью и отказались верить в то, что любящая мать, которую они знают, способна на подобное. По их мнению синяки не являются доказательством и появились по другой причине.

У самой Лилианы есть своя версия – почему забрали ребенка. Всему виной конфликт со школой: женщина не раз возмущалась суммам, которые требовали со всех родителей на собраниях то на ремонт, то на учебники. Также женщину возмущало, что школьную форму обязывали покупать только в определённом магазине, цены в котором были для нее неподъемными.

Лилиана не работает, так как нужно все время быть рядом со Степаном, и живет на пособие в 11 тысяч рублей. В региональном Министерстве образования провели собственную проверку, но нарушений не выявили.

«Информация не подтвердилась ни по школьной форме, ни по поборам», - заявила министр образования Кировской области Ольга Рысева.

Сейчас женщина борется еще и за то, чтобы ее жилье признали аварийным: в доме сыпется штукатурка, на стенах – плесень. Она уже подала заявление на улучшение жилищных условий.

Младший сын Андрей пока живет у тети, временного опекуна, и признается журналистам, что поскорее хочет вернуться домой, к Маме.

Срок ограничения родительских прав закончится в марте. После этого пройдет суд, на котором решится, лишат ли женщину родительский прав окончательно или вернут ей младшего сына.