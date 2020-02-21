Посол России в США назвал главный приоритет страны в военной сфере

Приоритетом России в военной сфере является наличие оборонного потенциала и модернизированные вооруженные силы, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

«Совершенствование вооруженных сил остается нашим безусловным приоритетом. Они надежный щит Родины и важная составляющая международной безопасности», - заявил он на торжественном приеме в посольстве, приуроченном к предстоящему празднованию Дня защитника Отечества.

Однако он подчеркнул, что Россия не стремится к гонке вооружений или военному доминированию. По его словам, целью является обеспечение такого оборонного потенциала, который смог бы удержать любого потенциального противника от агрессии.

Антонов добавил, что Россия будет продолжать делать все для безопасного и мирного сосуществования всех государств и выстраивания культуры отношений без любых, «горячих» или «холодных», войн.