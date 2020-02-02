Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Откапывали людей голыми руками»: очевидец об обрушении крыши в новосибирском кафе

Анна Касаткина
15:55 02.02.2020
Обрушение кровли в кафе Новосибирска произошло в ночь на 2 февраля. По предварительной версии, крыша рухнула из-за скопившегося на ней снега.
«Откапывали людей голыми руками»: очевидец об обрушении крыши в новосибирском кафе
© Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Вызвавший спасателей на место обрушения крыши кафе в Новосибирске мужчина рассказал о деталях произошедшего. По его словам, ЧП случилось неожиданно и быстро, и он не сразу понял, что происходит.

«Я сидел за стеной той комнаты, где все это случилось... Оттуда выходит парень и слышен глухой хлопок, из дверного проема в основной зал заваливается много снега вслед за этим парнем. Я не сразу понял что произошло», - поделился Константин в разговоре со «Звездой».

После этого, по словам очевидца, некая девушка закричала: «тут рухнула крыша на людей», но услышали ее только те, кто сам видел момент обрушения.

«Я сразу же начал звонить в 911. Через две минуты мне звонили уже из скорой, спрашивали, сколько примерно пострадавших. В этот же момент девушка кричит, что "ей позвонила подруга из-под снега"... Пока я разговаривал по телефону, многие ринулись голыми руками откапывать снег, большая часть тут же вышли из здания», - добавил он.

Обрушение кровли в кафе Новосибирска произошло в ночь на 2 февраля. По предварительной версии, крыша рухнула из-за скопившегося на ней снега. В результате трагедии погибла одна девушка, несколько человек пострадали.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал наказать виновных. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, СКР направил на место происшествия криминалистов центрального аппарата.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.02.2020, 15:01
Правительство РФ внесло коронавирус в перечень представляющих опасность заболеваний
Дата02.02.2020, 11:45
В годовщину победы под Сталинградом на Мамаевом кургане прогремел «выстрел памяти»
Дата01.02.2020, 07:23
Овечкин стал восьмым в рейтинге лучших снайперов в истории NHL
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата02.02.2020, 14:36
В «Туполеве» сообщили о первом испытательном полете модернизированного Ту-160М
Дата31.01.2020, 17:56
Минобороны будет противодействовать фальсификации истории
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:55 В стране и мире
«Откапывали людей голыми руками»: очевидец об обрушении крыши в новосибирском кафе
15:45 В стране и мире
В Госдуме предложили вернуть систему привязки штрафов к МРОТ
15:25 Армия
Юнармейцы и военные ВС РФ в Армении приняли участие в проекте «Дорога памяти»
15:11 В стране и мире
Видео
В Самаре возложили цветы к Вечному огню в годовщину победы в Сталинградской битве
15:05 В стране и мире
Песков заявил о несоответствии «сделки века» резолюции СБ ООН
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученый рассказал, почему не стоит бояться магнитных бурь
Кардиолог развеял популярные мифы о фитнес-браслетах
Квантовая глупость: ученые назвали неожиданную причину совершения людьми ошибок
Заварили чай: озвучена очередная версия гибели группы Дятлова
Менеджер МакSим сообщила об уходе певицы со сцены
«Мы объявим»: менеджер Панайотова анонсировала участие исполнителя в «Евровидении»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.