«Откапывали людей голыми руками»: очевидец об обрушении крыши в новосибирском кафе

Вызвавший спасателей на место обрушения крыши кафе в Новосибирске мужчина рассказал о деталях произошедшего. По его словам, ЧП случилось неожиданно и быстро, и он не сразу понял, что происходит.

«Я сидел за стеной той комнаты, где все это случилось... Оттуда выходит парень и слышен глухой хлопок, из дверного проема в основной зал заваливается много снега вслед за этим парнем. Я не сразу понял что произошло», - поделился Константин в разговоре со «Звездой».

После этого, по словам очевидца, некая девушка закричала: «тут рухнула крыша на людей», но услышали ее только те, кто сам видел момент обрушения.

«Я сразу же начал звонить в 911. Через две минуты мне звонили уже из скорой, спрашивали, сколько примерно пострадавших. В этот же момент девушка кричит, что "ей позвонила подруга из-под снега"... Пока я разговаривал по телефону, многие ринулись голыми руками откапывать снег, большая часть тут же вышли из здания», - добавил он.

Обрушение кровли в кафе Новосибирска произошло в ночь на 2 февраля. По предварительной версии, крыша рухнула из-за скопившегося на ней снега. В результате трагедии погибла одна девушка, несколько человек пострадали.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал наказать виновных. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, СКР направил на место происшествия криминалистов центрального аппарата.