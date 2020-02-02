В Госдуме предложили вернуть систему привязки штрафов к МРОТ

В Государственной думе предложили вернуться к системе привязки штрафов к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Суть предложений такова, что размер штрафа для физических лиц не может превышать определенного процента от МРОТ, пишут «Известия». Например, если он определен на уровне 12 тысяч рублей, то максимальная сумма штрафа не должна превышать 50% от этой суммы, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Ранее стало известно о возможном кратном увеличении штрафных санкций в обновленной редакции КоАП. Речь о существенном ужесточении наказания за превышение скорости, систематическое нарушение ПДД, отказ от медосвидетельствования и игнорирование требований сотрудников полиции остановиться. Штрафы за эти проступки могут вырасти в разы. Соответствующие предложения опубликованы на портале проектов нормативных актов.

Инициатива поправок принадлежит Минюсту, который предложил увеличить штрафы с 500 до 3 тысяч рублей, за превышение скорости на 40-60 километров в час. За превышение максимально допустимой скорости на 60 километров в час предлагается штрафовать уже на 5 тысяч рублей или лишать водительских прав на срок до полугода.