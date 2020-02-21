Онколог назвал самое эффективное средство борьбы с раком

Немецкий онколог назвал иммунотерапию самым действенным методом борьбы с онкологическими заболеваниями на современном этапе. Генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс отметил, что эффективность метода связана не столько с процентом выздоровления, сколько с тем, что определенные лимфомы, ранее неизлечимые, теперь частично излечимы.

«Иммунная онкология реализуется, с одной стороны, при помощи медикаментов, а также измененных Т-клеток. Это абсолютно новая вещь, существует только с прошлого года», - заявил Брунс.

По его словам, уже есть позитивные результаты в лечении рака крови, причем у многих пациентов, которые нуждались в долгой терапии.

Специалист из Германии накануне участвовал в Немецком онкологическом конгрессе - крупнейшем форуме, посвященном новейшим достижениям в диагностике, лечении и профилактике больных. В рамках мероприятия было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией онкологов России, Немецким онкологическим обществом и форумом Коха-Мечникова на полях Немецкого онкологического конгресса , передает РИА Новости.