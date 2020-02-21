Второе рождение: под Алеппо вновь запускают крупный фармацевтический завод

Крупный фармацевтический завод «Убари» готовится возобновить работу в недавно освобожденном от боевиков поселке Зерба, что в 12 километрах от сирийского Алеппо. До войны здесь производились лекарства не только для сирийского рынка, но и на экспорт более чем в 80 стран: в Азию, Африку, Восточную Европу, арабские страны, Германию.

«Мы делали лекарства высочайшего качества: от кардиологических заболеваний, гипертонии, для офтальмологии, лечения суставов. Мы на 60-70 процентов обеспечивали медикаментами Сирию», - рассказал технолог Абдель Джабар, который проработал здесь 10 лет.

Из-за интенсивных боев завод временно прекратил работу. К тому же поставщики отказывались возить сырье, ведь дороги к предприятию обстреливали боевики. САР неделю назад вытеснила террористов из города, и теперь здесь постепенно налаживается мирная жизнь. На предприятии заметны минимальные разрушения: битые стекла, осыпавшаяся штукатурка. В одном из помещений завода разбросаны женские и детские вещи. По словам рабочих, люди здесь прятались от боевиков и охраняли территорию.

«Они жили тут. Десять человек. Мы дали им коврики и матрасы. Все, что могли. Было жалко людей. Давно не было воды. А здесь безопасно и хоть какие-то удобства», - сообщил рабочий Мухаммад Бриай.

Благодаря тому, что сирийская армия наносила точечные удары по террористам, оборудование и цеха завода во время боев практически не пострадали. Завод готовится возобновить работу, производство лекарств, ампул, шприцов планируется запустить в течение трех месяцев. За это время армия еще дальше вытеснит боевиков на север. Тогда, сюда на работу смогут вернуться около 500 человек, как это и было раньше.