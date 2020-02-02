В Самаре возложили цветы к Вечному огню в годовщину победы в Сталинградской битве

Военнослужащие Самарского гарнизона возложили цветы к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери – Родине» в честь Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

В мероприятии приняли участие командующий 2-ой общевойсковой армией Андрей Колотовкин, участник Сталинградской битвы Сергей Алехин, военнослужащие, ветераны Вооруженных сил, кадеты, юнармейцы и воспитанники военно-патриотических клубов, а также представители общественных организаций и жители города. Перед присутствующими выступил Герой Советского Союза Владимир Чудайкин.

Сегодня Россия отмечает День воинской славы – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Она началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года. Сталинградская битва стала одним из крупнейших сражений в ходе Великой Отечественной войны и переломным этапом Второй мировой войны.