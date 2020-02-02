Правительство РФ внесло коронавирус в перечень представляющих опасность заболеваний

Жертвами инфекции к настоящему моменту уже стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи пациентов госпиталей в КНР. Более 100 инфицированных обнаружены за пределами Китая, в том числе два случая выявлены на территории России.

«Перечень заболеваний, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 715 "Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 49, ст. 4916), дополнить пунктом 16 следующего содержания: "16. В 34.2 коронавирусная инфекция (2019-nCoV)"», - говорится в тексте документа.

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