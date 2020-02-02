В Кремле сообщили, что все бывшие члены правительства трудоустроены

Все бывшие члены правительства РФ уже трудоустроены. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку 15 января 2020 года. Новым главой кабмина стал бывший руководитель ФНС Михаил Мишустин.

Например, бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова сейчас занимает должность руководителя Росздравнадзора.

Экс-министр просвещения Ольга Васильева в интервью программе рассказала, что собирается связать жизнь с историей.

Бывший вице-премьер Виталий Мутко подчеркнул, что «работает сердцем». Сейчас он руководит госкомпанией «Дом. РФ».

Напомним, в новый состав российского правительства вошли вице-премьеры и министры из предыдущего состава, но почти полностью был обновлен социальный блок.