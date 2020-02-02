Песков заявил о несоответствии «сделки века» резолюции СБ ООН

Некоторые положения плана президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта, так называемой «сделки века», не совсем соответствуют резолюции Совета безопасности ООН. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он отметил, что реакция палестинцев и целого ряда арабских государств заставляет задуматься о жизнеспособности предложенного решения.

«Существует целый набор соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Невооруженным глазом видно, что некоторые положения этого плана не совсем соответствуют положениям резолюции Совбеза», - цитирует слова Пескова в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» РИА Новости.

Дональд Трамп 28 января представил 180-страничный план по «сделке века». Согласно документу, Иерусалим должен остаться неделимой столицей Израиля, в Восточном Иерусалиме Штаты откроют для палестинцев свое посольство. Кроме того, Палестина сможет вдвое увеличить свою территорию.

Израиль одобрил план Трампа, однако Палестина заявила о пренебрежении ее историческими правами. В Лиге арабских государств от «сделки века» также отказались, уточнив, что она нарушает международное право.