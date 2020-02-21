Долгая подготовка и эффектный дебют: как с космодрома Плесецк запустили первый в году «Союз-2»

С космодрома Плесецк 20 февраля впервые в 2020 году запустили ракету-носитель «Союз-2». Через девять минут разгонный блок «Фрегат» доставил на переходную орбиту аппарат связи «Меридиан-М», который должен обеспечить устойчивую связь для морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути, а также расширить сеть станций спутниковой связи в северных районах Сибири и Дальнего Востока. Пуск осуществил боевой расчет Космических войск ВКС Минобороны России в 11.24 по столичному времени.

До ключевого дня ракета проходила трехдневную предстартовую подготовку: сначала ее вывезли из монтажно-испытательного комплекса на специальной железнодорожной платформе, установили на стартовый стол. Пар, окутывающий ракету, или как называют специалисты, «дыхание ракеты» - это процесс испарения окислителя - свидетельство того, что все готово к старту.

«В запуске ракеты принимает участие огромное количество людей, каждый работает на своих точках. Работа сложная, ответственная и требует огромного внимания», - комментирует инженер отделения Игорь Левизов.

Для «Союза-2» это уже 43 пуск с космодрома за минувшие 15 лет.

Первоначально запуск планировался на 24 января, однако старт был отложен.

«В январе месяце было принято правильное и абсолютно верное решение по переносу данного запуска. Мы предотвратили крупную аварию, тем самым доказали надежность наших боевых расчетов, способность выполнять задачи, и надежность нашей ракетно-космической техники. И сегодня был осуществлен успешный запуск космического аппарата», - рассказал начальник космодрома Плесецк Николай Нестечук.

Всего в 2020 году Россия планирует осуществить более 40 космических пусков с четырех космодромов.

Ракеты-носители серии «Союз-2» разработаны на базе серийной ракеты-носителя «Союз-У». На них применены усовершенствованные двигательные установки и современные системы управления и измерений, что существенно повысило технические и эксплуатационные характеристики ракет.