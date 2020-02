Антонов: Россия не стремится к гонке вооружений или военному доминированию Анна Берестовая Посол обозначил, что основным приоритетом РФ было и остается развитие Вооруженных сил в качестве щита государства и необходимой составляющей международной безопасности.

© Фото: Russian Embassy in the USA via Globallookpress.com