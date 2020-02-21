Антонов: Россия не стремится к гонке вооружений или военному доминированию

Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов заявил, что Россия не стремиться к гонке вооружений и не имеет интереса к военному доминированию.

«Наша цель – наличие оборонного потенциала, достаточного, чтобы удержать любого потенциального противника от агрессии», - отметил Антонов на торжественном приеме в посольстве, приуроченном к предстоящему празднованию Дня защитника Отечества.

Посол обозначил, что основным приоритетом РФ было и остается развитие Вооруженных сил в качестве щита государства и необходимой составляющей безопасности международного уровня.

Антонов отметил, что история показала несостоятельность попыток государств добиться односторонних преимуществ и отметил значимость развития мирового сотрудничества, в том числе среди военных. Россия, по его словам, будет продолжать делать все для безопасного и мирного сосуществования всех государств и выстраивания культуры отношений без любых, «горячих» или «холодных», войн.