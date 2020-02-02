Впервые опубликованы фото пораженных корона вирусом легких

Опубликованы снимки человеческих легких, пораженных коронавирусом 2019-nCoV. Изображения получены китайскими медиками.

На снимках, полученных в результате компьютерной томографии 33-летней заразившейся женщины, показаны помутнения, вызванные вирусом. На втором снимке, сделанном через три дня, можно заметить, что пораженная область стала больше.

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«На основании эпидемиологических характеристик, клинических проявлений, изображений грудной клетки и лабораторных данных был поставлен диагноз пневмонии 2019-nCoV», - говорится в публикации в журнале Radiology.

Ранее глава МИД КНР Ван И поблагодарил Россию за оказание гуманитарной помощи в борьбе с эпидемией коронавируса в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым. Он отметил, что взаимодействие стран в сложившейся ситуации указывает на высокий уровень российско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства.

Жертвами инфекции к настоящему моменту уже стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи пациентов местных госпиталей. Более 100 инфицированных обнаружены за пределами Китая, в том числе два случая выявлены на территории России.