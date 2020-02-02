В МЧС сообщили о жертвах и раненых под завалами кафе в Новосибирске

По последним данным, один человек погиб и четверо извлечены из-под обломков обрушившейся крыши кафе в Новосибирске. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Трагедия произошла в ночь с субботы на воскресенье на бульваре Молодежи. По предварительной информации крыша обрушилась в той части здания, где находился гардероб кафе. С места происшествия были эвакуированы около 200 человек.

Ранее сообщалось, что под обломками здания могут находиться до десяти человек. Площадь обрушения кровли составила около 240 квадратных метров. На месте работают спасатели, находятся врачи скорой помощи.