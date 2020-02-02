Читинскую инфекционную больницу проверят после жалобы инфицированного коронавирусом

Российский Минздрав поручил проверить условия содержания и лечения пациентов в инфекционной больнице города Чита Забайкальского края. Ранее инфицированный коронавирусом гражданин Китая пожаловался на плохие условия и недостаток внимания со стороны медработников. Об этом пациент читинской инфекционки написал на своей странице в социальной сети.

«В связи с поступлением жалобы министерством здравоохранения РФ дано указание органам государственной власти в сфере охраны здоровья Забайкальского края проверить условия оказания медицинской помощи в краевой инфекционной больнице города Чита», - цитирует РИА Новости сообщение Минздрава.

Замглавы ведомства Олег Салагай подчеркнул, что в соответствии с национальным законодательством каждый пациент имеет право на получение полной информации о состоянии своего здоровья, результатах обследования и планах на лечение.

Инфицированный китаец в Забайкалье стал одним из двух первых граждан КНР, зараженных коронавирусом на территории России. Впервые о нем рассказала вице-премьер российского правительства и глава штаба по предупреждению дальнейшего распространения инфекции Татьяна Голикова, на специальном брифинге для журналистов. В настоящее время жертвами нового типа коронавируса в Китае стали 304 человека, заражены около 14,4 тысячи.